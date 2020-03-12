Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ, догнав Пастрняка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу, благодаря чему набрал 95-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ, повторив результат форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка. При этом российский форвард провёл на один матч меньше.



Гонку бомбардиров уверенно возглавляет нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (110 очков), второе место занимает его одноклубник Коннор Макдэвид (97 баллов). На пятом месте располагается форвард «лавин» Натан Маккиннон (93 очка), получивший травму и выбывший из строя на срок от одной до двух недель.