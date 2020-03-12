Матч регулярки НХЛ «Коламбус» – «Питтсбург» должен пройти без зрителей из-за коронавируса

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте выступил с заявлением в связи с ситуацией с коронавирусом. Из-за распространения данной инфекции в штате Огайо введён запрет на посещение массовых мероприятий. Таким образом, матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Питтсбург» состоится при пустых трибунах.

«В «Коламбусе» знают, что губернатор штата Дивайн объявил о запрете на проведение массовых мероприятий в штате Огайо. Мы находимся на связи с руководством НХЛ по этому вопросу и выполним указание властей штата.

Оставшиеся домашние матчи состоятся по расписанию, но с ограничением посещаемости в связи с сегодняшним распоряжением. На игры будут допускать только обслуживающий персонал домашней и гостевой команд, аккредитованных журналистов, сотрудников телевизионных бригад, ключевых работников клубов и стадиона, а также официальных лиц НХЛ. Зрителей на матчи допускать не будут. Здоровье и благополучие жителей штата – приоритет для клуба, и мы благодарим наших болельщиков, партнеров и гостей за понимание, проявленное в этой чрезвычайной ситуации. Игры нашей команды будут транслироваться по местному телевидению и радио.

Владельцы абонементов, клубных лож и ВИП-мест смогут решить все вопросы по возврату денег за указанные матчи с представителями клуба, а зрители, купившие билеты на отдельные игры, могут получить полную компенсацию, вернув их в кассы. Представители клуба свяжутся с владельцами абонементов, партнерами и другими заинтересованными сторонами в ближайшее время и сообщат всю дополнительную информацию», – говорится в заявлении.

Отметим, что заявление было опубликовано до того, как стало известно о заболевании игрока баскетбольного клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Теперь же НХЛ должна принять решении о продолжении или приостановке сезона.