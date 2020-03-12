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М. Стаал: хотелось бы продолжать играть, но решения принимают более умные люди, чем мы

М. Стаал: хотелось бы продолжать играть, но решения принимают более умные люди, чем мы
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Стаал после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ) прокомментировал возможное приостановление сезона из-за коронавируса.

«Понятное дело, что мы следим за ситуацией и видим всё, что творится. Очевидно, что нам хотелось бы продолжать играть в хоккей. Но если существует риск для здоровья людей, то есть более умные люди, чем мы, которые и будут принимать решения. Наше дело — играть и реагировать на действия лиги. Если будет принято соответствующее решение, значит, придётся с этим смириться и двигаться дальше», — цитирует Стаала Lohud.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что команда не покинет Денвер до тех пор, пока лига не примет решения о продолжении чемпионата. «Синерубашечники» возобновят тренировочный процесс, когда наступит определённость.

«Рейнджерс» останутся в Денвере после матча с «Колорадо» в ожидании решения НХЛ
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