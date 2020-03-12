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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 марта 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

11 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие 12 российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу, благодаря которой набрал 95-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ, повторив результат форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка. Заброшенными шайбами отметились форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич и нападающий «Колорадо» Владислав Наместников.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»25 из 2889,32:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+0+1024050%16.04
Панарин (н)«Рейнджерс»0+1+12600-25.59
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0+10510-21.02
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0-10010-19.09
Каменев (н)«Колорадо»0+00210067%09.36
Наместников (н)«Колорадо»1+000311-14.20
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+00021050%10.53
Зайцев (з)«Оттава»0+004112-19.54
Задоров (з)«Колорадо»0+0-12073-14.20
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10111-21.48
Кныжов (з)«Сан-Хосе»0+0-10021-11.36
Бучневич с передачи Панарина сравнял счёт в матче с «Колорадо» за 13 секунд до сирены
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