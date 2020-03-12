Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 марта 2020 года
11 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие 12 российских хоккеистов.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу, благодаря которой набрал 95-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ, повторив результат форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка. Заброшенными шайбами отметились форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич и нападающий «Колорадо» Владислав Наместников.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|25 из 28
|89,3
|2:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|2
|4
|0
|50%
|16.04
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|2
|6
|0
|0
|-
|25.59
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|+1
|0
|5
|1
|0
|-
|21.02
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|19.09
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|0
|67%
|09.36
|Наместников (н)
|«Колорадо»
|1+0
|0
|0
|3
|1
|1
|-
|14.20
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|50%
|10.53
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|4
|1
|1
|2
|-
|19.54
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|2
|0
|7
|3
|-
|14.20
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|21.48
|Кныжов (з)
|«Сан-Хосе»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|1
|-
|11.36
Бучневич с передачи Панарина сравнял счёт в матче с «Колорадо» за 13 секунд до сирены
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