Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 11 марта 2020 года

11 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей, в которых приняли участие 12 российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу, благодаря которой набрал 95-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ, повторив результат форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка. Заброшенными шайбами отметились форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич и нападающий «Колорадо» Владислав Наместников.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 25 из 28 89,3 2:3 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Барбашёв (н) «Сент-Луис» 1+0 +1 0 2 4 0 50% 16.04 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+1 +1 2 6 0 0 - 25.59 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+0 +1 0 5 1 0 - 21.02 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 0 1 0 - 19.09 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 2 1 0 0 67% 09.36 Наместников (н) «Колорадо» 1+0 0 0 3 1 1 - 14.20 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 2 1 0 50% 10.53 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 4 1 1 2 - 19.54 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 2 0 7 3 - 14.20 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 0 1 1 1 - 21.48 Кныжов (з) «Сан-Хосе» 0+0 -1 0 0 2 1 - 11.36