Пашков — об «Автомобилисте»: хоккей — не баскетбол, только на звёздах команду не построишь

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение «Автомобилиста» в первом раунде плей-офф КХЛ с «Сибирью» (1-4).
«С «Автомобилистом» в прошедшем чемпионате произошла неприятная история. Летом все ждали, что клуб продолжит своё восхождение, а он упал. Это стало понятно ещё осенью, когда тренер начал сетовать на какие-то внутренние события, что-то, видимо, произошло внутри клуба. Плюс ставка исключительно на легионеров никогда не приводила к длительному результату, что нынешний плей-офф и подтвердил.
Вообще меня огорчает, что в нашем хоккее появляется всё больше нехоккейных людей. Было видно, что «Автомобилист» комплектовался с ориентиром на громкие имена, без баланса, без доверия к молодым. Но хоккей — не баскетбол, только на звёздах команду не построишь. Людям со стороны этого не понять — только хоккейным профессионалам.
Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс имеет репутацию исключительно хоккейного человека, который видит всю картину и не забывает о молодёжи. Судя по сезону, подозреваю, вряд ли он получал возможность управлять хоккейным процессом», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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