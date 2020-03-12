Из-за коронавируса в Казани могут перенести «зелёное дерби»

Из-за коронавируса в Республике Татарстан перенесут все спортивные и культурные мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время. Об этом сообщает Inkazan.ru, ссылаясь на слова официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.
Таким образом, в ближайшее время могут быть перенесены матчи «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» в полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции. Первые два матча «зелёного дерби» запланированы на 18 и 20 марта в Казани.
В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 переиграл магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» (4-2). Новосибирская «Сибирь» прошла екатеринбургский «Автомобилист» (4-1).
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