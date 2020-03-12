Доктор Шварцберг — о коронавирусе: как можно продолжать играть, когда разгорается кризис?

Эпидемиолог и профессор Университета Калифорнии в Беркли доктор Джон Шварцберг полагает, что из-за угрозы распространения коронавируса спортивные лиги по всему миру должны остановить проведение чемпионатов.
«Нельзя допускать больших скоплений людей, так как это очень небезопасно. Существует большой риск для общественного здравоохранения. Если кто-то продолжит собирать в закрытом помещении много тысяч людей на продолжении нескольких часов, то он поступает безрассудно и безответственно.
Это ведь идеальный способ распространения инфекции. В Америке уже потеряли след этого вируса. Как можно продолжать играть, когда разгорается кризис? Спортивные лиги считали, что у них есть особый статус, который защитит их, но они полностью ответственны за безопасность своих зрителей», — заявил Шварцберг.
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