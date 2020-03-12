Дрегер: решение, которое объявит НХЛ, может быть очень непростым и жёстким
Обозреватель канадской телекомпании TSN Даррен Дрегер рассказал, как может проходить принятие решение чиновниками НХЛ о приостановлении сезона-2019/2020 из-за эпидемии коронавируса.
«На завтра в НХЛ запланированы 10 матчей, поэтому решение о возможном замораживании сезона должно быть объявлено заранее. Я могу себе представить, как были шокированы чиновники НХЛ новостями из НБА, это произошло внезапно. Лига проводит телефонную конференцию с представителями каждого из 31 клуба.
НХЛ постоянно на контакте со Всемирной организацией здравоохранения и министерством здравоохранения Канады. Сейчас всё кипит. Подозреваю, что это решение будет очень непростым и жёстким», — отметил Дрегер в телеэфире.
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Коронавирус добрался до НБА, теперь все ждут, какое решение примут боссы НХЛ. Что нужно знать на данную минуту.
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