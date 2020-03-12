Серавалли: не могу представить, что НХЛ продолжит играть, учитывая рост числа запретов

Эксперт канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли поделился размышлениями о возможной приостановке сезона в Национальной хоккейной лиге из-за угрозы распространения коронавируса.

«НХЛ взяла паузу на принятие решения по возможной приостановке сезона, так как поспешное решение НБА застало врасплох даже многих владельцев клубов, а также команды, которые были на выезде. На данный момент вариантов развития событий много, поэтому нужно проинформировать всех, включая владельцев клубов НХЛ, генменеджеров и ассоциацию игроков. Можно с уверенностью сказать, что четверг станет очень важным, значительным днём для лиги, которая будет пытаться принять решение, что делать дальше.

Вариантов много, потому что сыграно уже 85% регулярного чемпионата, и пока непонятно, когда зрители снова смогут увидеть матчи НХЛ. Лично я не могу себе представить ситуацию, в которой лига продолжит играть, учитывая постоянно увеличивающееся давление местных властей и рост числа запретов на массовые мероприятия. Кроме того, нужно дождаться решения от федерального правительства», — сказал Серавалли в эфире TSN.

Дрегер: решение, которое объявит НХЛ, может быть очень непростым и жёстким