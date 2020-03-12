Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Из-за коронавируса досрочно завершён чемпионат Швейцарии

Из-за коронавируса досрочно завершён чемпионат Швейцарии
Хоккей / Прочие 0

Из-за угрозы распространения коронавируса чемпионаты двух высших лиг Швейцарии досрочно завершены, информирует пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

2 марта Швейцарская национальная лига провела внеочередное собрание. В ходе заседания все 24 клуба поддержали инициативу приостановить проведение соревнований до 15 марта. Изначально в календаре матчи плей-офф в Швейцарии должны были начаться уже 6 марта. Учитывая запрет на массовые мероприятия, перед лигой и командами стоял выбор: проводить решающие игры без зрителей или приостановить проведение турниров. В итоге был выбран второй вариант.

Напомним, именно в Швейцарии (Цюрихе и Лозанне) в 2020 году должен пройти чемпионат мира по хоккею. В Цюрихе ранее были подтверждены два случая заболевания коронавирусом.

Проведение матчей в двух высших хоккейных лигах Швейцарии приостановлено до 15 марта
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020