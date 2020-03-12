Из-за коронавируса досрочно завершён чемпионат Швейцарии

Из-за угрозы распространения коронавируса чемпионаты двух высших лиг Швейцарии досрочно завершены, информирует пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.
2 марта Швейцарская национальная лига провела внеочередное собрание. В ходе заседания все 24 клуба поддержали инициативу приостановить проведение соревнований до 15 марта. Изначально в календаре матчи плей-офф в Швейцарии должны были начаться уже 6 марта. Учитывая запрет на массовые мероприятия, перед лигой и командами стоял выбор: проводить решающие игры без зрителей или приостановить проведение турниров. В итоге был выбран второй вариант.
Напомним, именно в Швейцарии (Цюрихе и Лозанне) в 2020 году должен пройти чемпионат мира по хоккею. В Цюрихе ранее были подтверждены два случая заболевания коронавирусом.
- 12 марта 2020
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