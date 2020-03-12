КХЛ объяснила, почему принято решение о проведении московского дерби без зрителей

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объяснила, почему принято решение о проведении шестого матча серии первого раунда плей-офф между «Спартаком» и московским «Динамо» (2-3) без зрителей.

«Уважаемые болельщики! В связи с решением государственных органов, касающимся введения режима повышенной готовности в Москве (указ мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 17-УМ), отсутствием у клуба ХК «Спартак» технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии четвертьфинала Западной конференции между «Спартаком» и московским «Динамо» без зрителей.

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Возврат денежных средств за купленные билеты будет осуществлён в полном объёме и начнётся 13 марта 2020 года. Вся информация о порядке возврата билетов будет размещена на сайте ХК «Спартак».

Следить за матчем вы сможете в эфире телеканалов «Матч ТВ», КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD. Учитывая сложившуюся ситуацию, КХЛ проведёт бесплатную трансляцию матча на официальном канале КХЛ в YouTube», — сказано на официальном сайте лиги.