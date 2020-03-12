Путин наградил орденом Дружбы лучшего бомбардира Суперсерии 1972 года Фила Эспозито
Президент России Владимир Путин наградил двукратного обладателя Кубка Стэнли канадского экс-хоккеиста Фила Эспозито орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады наградить орденом Дружбы Эспозито Филипа Энтони, вице-президента клуба Национальной хоккейной лиги „Тампа-Бэй Лайтнинг“, гражданина Канады», – говорится в официальном сообщении.
78-летний Эспозито — член Зала хоккейной славы, обладатель множества индивидуальных наград НХЛ, участник и лучший бомбардир хоккейной Суперсерии СССР — Канада 1972 года, участник 10 матчей всех звёзд НХЛ (1969-1975, 1977-1978, 1980).
45 лет Суперсерии-1972. Что стало с игроками сборной Канады
Министр правительства, проповедник христианства и босс клуба НХЛ.
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