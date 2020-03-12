Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Путин наградил орденом Дружбы лучшего бомбардира Суперсерии 1972 года Фила Эспозито

Путин наградил орденом Дружбы лучшего бомбардира Суперсерии 1972 года Фила Эспозито
Хоккей / Прочие 0

Президент России Владимир Путин наградил двукратного обладателя Кубка Стэнли канадского экс-хоккеиста Фила Эспозито орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады наградить орденом Дружбы Эспозито Филипа Энтони, вице-президента клуба Национальной хоккейной лиги „Тампа-Бэй Лайтнинг“, гражданина Канады», – говорится в официальном сообщении.

78-летний Эспозито — член Зала хоккейной славы, обладатель множества индивидуальных наград НХЛ, участник и лучший бомбардир хоккейной Суперсерии СССР — Канада 1972 года, участник 10 матчей всех звёзд НХЛ (1969-1975, 1977-1978, 1980).

45 лет Суперсерии-1972. Что стало с игроками сборной Канады
Министр правительства, проповедник христианства и босс клуба НХЛ.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020