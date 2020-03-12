Баттон: сейчас уже не до Кубка Стэнли, всё намного серьёзнее

Эксперт канадского телеканала TSN Крейг Баттон призвал руководство НХЛ поскорее объявить решение о приостановке сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса.



«Прямо сейчас пришло правильное время, чтобы сделать правильную вещь. Здоровье людей, игроков, персонала намного важнее любых денежных дел, финансов и возможных убытков. Главное — это безопасность людей. Все мы помним пандемию свиного гриппа H1N1 в 2009 году.

НХЛ должна не ждать, а принять решение быстро, задержка здесь просто недопустима. Гэри Беттмэн — настоящий лидер, который не допустит ошибки в принятии решения. Ситуация такова, что сейчас уже не до самой игры, попадания в плей-офф или Кубка Стэнли. Всё намного серьёзнее», — отметил Баттон.

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