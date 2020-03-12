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Портцлайн: от НХЛ ждут, что лига последует решению НБА и приостановит сезон

Портцлайн: от НХЛ ждут, что лига последует решению НБА и приостановит сезон
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель матчей «Коламбус Блю Джекетс» Аарон Портцлайн заявил, что большинство игроков «мундиров» ждут от лиги остановки регулярного чемпионата.

«На данный момент игроки „Блю Джекетс“ всё ещё собираются на „Нейшнвайд-Арену“, чтобы присутствовать на утреннем собрании, после чего выйти на тренировку по желанию. Однако большинство из тех, с кем я связался, ожидает, что НХЛ последует решению НБА и приостановит сезон», — написал Портцлайн в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс. Ранее НБА из-за коронавируса попросила пять команд самоизолироваться.

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