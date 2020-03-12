Портцлайн: от НХЛ ждут, что лига последует решению НБА и приостановит сезон

Обозреватель матчей «Коламбус Блю Джекетс» Аарон Портцлайн заявил, что большинство игроков «мундиров» ждут от лиги остановки регулярного чемпионата.

«На данный момент игроки „Блю Джекетс“ всё ещё собираются на „Нейшнвайд-Арену“, чтобы присутствовать на утреннем собрании, после чего выйти на тренировку по желанию. Однако большинство из тех, с кем я связался, ожидает, что НХЛ последует решению НБА и приостановит сезон», — написал Портцлайн в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс. Ранее НБА из-за коронавируса попросила пять команд самоизолироваться.