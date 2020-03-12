Кожевников: Хартли – временщик, «Авангард» не первый, кто обжигается с иностранцами

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение «Авангарда» в первом раунде плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2-4).

«Я ещё в прошлом сезоне говорил, что Хартли даёт результат в первый год, а потом у него идёт спад. Так было и в НХЛ, и в других лигах. Было понятно, что он ничего не даст, деньги потрачены, а всё зря. К тому же я не понимаю, почему Хартли не научился за два года говорить по-русски? Это неуважение к нашей лиге, когда тренер не учит язык. А переводчик никогда не донесёт до команды то, что хочет сказать тренер.

У нас полно хороших тренеров, которые работают без больших зарплат, не имея в составе именитых игроков, но с маленьким бюджетом выжимают из команд всё, что можно. И приятно смотреть на игру, а результат придёт. Сейчас будет потолок зарплат, придётся ужимать пояса, подтаскивать своих игроков. Хартли – временщик, он прекрасно это понимает. Ему нужен результат сейчас, он воспитанников клуба не ставит. Школа у «Авангарда» хорошая, но она работает на другие команды. Мы бьёмся об стенку, не первая команда обжигается с иностранцами. Они все временщики, Хартли это ещё раз доказал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.