Вайсфельд: не соглашусь, что Хартли не проявлял гибкость, он не плыл по течению

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение «Авангарда» в первом раунде плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2-4).

«Не соглашусь, что Хартли не проявил гибкости в этой серии, как раз наоборот, он искал разные варианты. Мы не знаем, что происходило внутри команды. Сейчас все обсуждают Воробьёва в «Магнитке», забывая, что там не играли три ведущих легионера. У «Авангарда» не играл Клинкхаммер, у которого была важная роль в команде, было недопонимание с Широковым.

В любом случае у меня нет ощущения, что Хартли плыл по течению. Он искал варианты, но не нашёл. Согласен, что снять Широкова с решающей игры и поставить Терещенко – странный вариант, но это говорит о том, что Хартли не сидел сложа руки», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.