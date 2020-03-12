О'Делл и Козун покинут «Магнитку», Локтионов и Демченко близки к уходу

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал трансферную политику уральского клуба.

«Мы провели переговоры с Сергеем Мозякиным. Он решил остаться, продолжить карьеру игрока и ещё сезон поиграть. Мы готовим ему предложение. Посмотрим, примет ли его сторона хоккеиста.

Команду точно покинут легионеры Брэндон Козун и Эрик О'Делл. По остальным смотрим. Деннис Расмуссен выздоровел, приехал и работает в зале. Защитнику Алексею Береглазову мы планируем сделать новое предложение, нападающий Андрей Локтионов, наверное, уходит. По Роману Любимову смотрим, с вратарём Василием Демченко ситуация 70 на 30 в пользу того, что он уйдёт», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.