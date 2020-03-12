Кровопусков — о дерби без зрителей: не было времени для поиска оптимального решения

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал проведение шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3-2) без зрителей.
«Мы разочарованы. Без болельщиков это совершенно другой хоккей. Такие серии плей-офф, как «Динамо» и «Спартака», — реклама нашей лиги и хоккея в целом. К сожалению, времени для поиска оптимального решения у всех заинтересованных сторон было недостаточно. Верим, что вскоре ситуация придёт к общему знаменателю и болельщики вернутся на трибуны», — сказал Кровопусков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Первые два матча серии остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Однако пятый матч противостояния снова выиграли динамовцы. Шестой матч московского дерби состоится сегодня, 12 марта, на домашнем льду красно-белых. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 12 марта 2020
-
16:30
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:25
-
15:20
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:07
-
14:00
-
13:35
-
13:13
-
13:04
-
13:00
-
12:52
-
12:42
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:32
-
11:12
-
10:56
-
10:47
-
10:40
-
10:11
-
09:55
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:42
-
08:28