Кровопусков — о дерби без зрителей: не было времени для поиска оптимального решения

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал проведение шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3-2) без зрителей.

«Мы разочарованы. Без болельщиков это совершенно другой хоккей. Такие серии плей-офф, как «Динамо» и «Спартака», — реклама нашей лиги и хоккея в целом. К сожалению, времени для поиска оптимального решения у всех заинтересованных сторон было недостаточно. Верим, что вскоре ситуация придёт к общему знаменателю и болельщики вернутся на трибуны», — сказал Кровопусков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Первые два матча серии остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Однако пятый матч противостояния снова выиграли динамовцы. Шестой матч московского дерби состоится сегодня, 12 марта, на домашнем льду красно-белых. Начало встречи — в 19:30 мск.