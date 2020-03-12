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Кровопусков — о дерби без зрителей: не было времени для поиска оптимального решения

Кровопусков — о дерби без зрителей: не было времени для поиска оптимального решения
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал проведение шестого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3-2) без зрителей.

«Мы разочарованы. Без болельщиков это совершенно другой хоккей. Такие серии плей-офф, как «Динамо» и «Спартака», — реклама нашей лиги и хоккея в целом. К сожалению, времени для поиска оптимального решения у всех заинтересованных сторон было недостаточно. Верим, что вскоре ситуация придёт к общему знаменателю и болельщики вернутся на трибуны», — сказал Кровопусков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Первые два матча серии остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Однако пятый матч противостояния снова выиграли динамовцы. Шестой матч московского дерби состоится сегодня, 12 марта, на домашнем льду красно-белых. Начало встречи — в 19:30 мск.

Шестой матч серии плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей
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