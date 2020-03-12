Федерация хоккея США отменила все национальные чемпионаты

Федерация хоккея Соединённых Штатов Америки приняла решение отменить все национальные чемпионаты по этому виду спорта из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает обозреватель Courier Post-Online Дэвид Айзак, под запрет Федерации хоккея США попали соревнования студентов, юниорские, женские, а также следж-хоккей. Многие из этих турниров должны были начаться 26 марта по всей Америке.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс. Ранее НБА после того, как коронавирусом заразился игрок «Юты Джаз» Руди Гобер, попросила пять команд самоизолироваться.

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