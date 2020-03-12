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«Мы просто не хотели играть без болельщиков». «Авангард» пошутил на тему коронавируса

«Мы просто не хотели играть без болельщиков». «Авангард» пошутил на тему коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» пошутил о вылете команды из плей-офф Кубка Гагарина. По словам пресс-службы он связан с тем, что команда просто не хотела расстраивать своих болельщиков и проводить дальнейшие матчи без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

В «Авангарде» опубликовали фото с подборкой новостей от других клубов о том, что те приостанавливают продажу билетов на матчи плей-офф.

«Мы просто не хотели так расстраивать болельщиков и играть без них», — подписали фото в пресс-службе омской команды.

Фото доступно на странице омского «Авангарда» в «Твиттере».

Напомним, «Авангард» в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина уступил в Уфе «Салавату Юлаеву» со счётом 1:4. Подопечные Николая Цулыгина выиграли серию — 4-2.

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