«Спартак» — «Динамо»: Гудачек и Гончаров сыграют за красно-белых в шестом матче серии

Стали известны составы московских «Спартака» и «Динамо» на шестой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Бело-голубые ведут в противостоянии со счётом 3-2. Шестая встреча состоится сегодня, 12 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»:

Гудачек (Хомченко);

Херсли — Мусин, Никонцев — Ганзл — Хохлачёв;

И. Вишневский — Д. Вишневский, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Тришин — Кутейкин, Карсумс — Малыхин — Кокарев;

Гончаров, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.



«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Зайцев — Григорьев, Моисеев — Ефремов — Кулёмин Афиногенов;

Огурцов — Михайлов, Муранов — Игумнов — Алексеев.