«Спартак» — «Динамо»: Гудачек и Гончаров сыграют за красно-белых в шестом матче серии

Стали известны составы московских «Спартака» и «Динамо» на шестой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Бело-голубые ведут в противостоянии со счётом 3-2. Шестая встреча состоится сегодня, 12 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Гудачек (Хомченко);
Херсли — Мусин, Никонцев — Ганзл — Хохлачёв;
И. Вишневский — Д. Вишневский, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Карсумс — Малыхин — Кокарев;
Гончаров, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Моисеев — Ефремов — Кулёмин Афиногенов;
Огурцов — Михайлов, Муранов — Игумнов — Алексеев.
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