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Лебрюн: НХЛ попросила арбитров бронировать билеты домой

Лебрюн: НХЛ попросила арбитров бронировать билеты домой
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский журналист Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига рекомендовала арбитрам, которые будут обслуживать ближайшие матчи регулярного чемпионата, бронировать билеты домой.

«Слышал, что арбитрам, которые сейчас находятся в пути и должны обслуживать игры НХЛ, было рекомендовано бронировать билеты домой», — написал Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Ранее Национальная хоккейная лига разослала клубам письма, в которых рекомендовала отказаться от проведения утренних тренировок и командных собраний из-за угрозы распространения коронавируса.

Клубы последовали рекомендациям. Ряд из них уже отменил утренние тренировки. Среди них «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз».

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