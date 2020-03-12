Лебрюн: НХЛ попросила арбитров бронировать билеты домой

Североамериканский журналист Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига рекомендовала арбитрам, которые будут обслуживать ближайшие матчи регулярного чемпионата, бронировать билеты домой.



«Слышал, что арбитрам, которые сейчас находятся в пути и должны обслуживать игры НХЛ, было рекомендовано бронировать билеты домой», — написал Лебрюн на своей странице в «Твиттере».



Ранее Национальная хоккейная лига разослала клубам письма, в которых рекомендовала отказаться от проведения утренних тренировок и командных собраний из-за угрозы распространения коронавируса.



Клубы последовали рекомендациям. Ряд из них уже отменил утренние тренировки. Среди них «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз».