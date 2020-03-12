«Хумо» перенёс домашние матчи серии плей-офф ВХЛ со «Звездой» из Ташкента в Воскресенск

В связи с временной приостановкой проведения всех спортивных мероприятий на территории Республики Узбекистан команда «Хумо» перенесла домашние матчи серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ в Воскресенск. Об этом сообщает сайт лиги.



В 1/4 финала плей-офф «Хумо» предстоит со «Звездой». Оба матча, которые должны стать для клуба из Узбекистана домашними пройдут в ЛДС «Подмосковье» (Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2). Поединки состоятся 15 и 16 марта. Начало — в 17:00 мск.



Генеральный менеджер «Хумо» Нормундс Сейейс рассказал о ситуации с выбором арены на второй раунд плей-офф ВХЛ. Клуб не смог провести игры на арене в Балашихе, так как «там на льду нет рекламы ВХЛ, а нанести её в столь короткие сроки практически нереально».



