«Хумо» перенёс домашние матчи серии плей-офф ВХЛ со «Звездой» из Ташкента в Воскресенск
В связи с временной приостановкой проведения всех спортивных мероприятий на территории Республики Узбекистан команда «Хумо» перенесла домашние матчи серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ в Воскресенск. Об этом сообщает сайт лиги.
В 1/4 финала плей-офф «Хумо» предстоит со «Звездой». Оба матча, которые должны стать для клуба из Узбекистана домашними пройдут в ЛДС «Подмосковье» (Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2). Поединки состоятся 15 и 16 марта. Начало — в 17:00 мск.
Генеральный менеджер «Хумо» Нормундс Сейейс рассказал о ситуации с выбором арены на второй раунд плей-офф ВХЛ. Клуб не смог провести игры на арене в Балашихе, так как «там на льду нет рекламы ВХЛ, а нанести её в столь короткие сроки практически нереально».
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