Если в серии «Динамо» — «Спартак» будет седьмой матч, он также пройдёт без зрителей

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала решение по возможному проведению седьмого матча в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между московскими «Динамо» и «Спартаком».



«КХЛ приняла решение о том, что в случае, если в серии 1/4 финала Западной конференции между московскими клубам «Динамо» и «Спартак» для определения победителя понадобится седьмая встреча, то она также, как и шестой матч, пройдет без зрителей. О формате проведения матчей второго раунда плей-офф КХЛ сообщит дополнительно», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте лиги.

Бело-голубые ведут в противостоянии со счётом 3-2. Шестая встреча состоится сегодня, 12 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.