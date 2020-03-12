«Спартак» — «Динамо»: прямая видеотрансляция шестого матча серии плей-офф КХЛ

«Спартак» и московское «Динамо» проводят шестой матч первого раунда плей-офф, счёт в серии – 3-2 в пользу бело-голубых. Матч проходит без зрителей после того, как накануне власти Москвы ввели запрет на массовые мероприятия свыше 5000 человек.
В связи с этим КХЛ решила сделать бесплатную трансляцию игры на своём YouTube-канале.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Гудачек (Хомченко);
Херсли — Мусин, Никонцев — Ганзл — Хохлачёв;
И. Вишневский — Д. Вишневский, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Карсумс — Малыхин — Кокарев;
Гончаров, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Моисеев — Ефремов — Кулёмин Афиногенов;
Огурцов — Михайлов, Муранов — Игумнов — Алексеев.
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