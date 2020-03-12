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Дрегер: юниорский ЧМ-2020 по хоккею отменён

Дрегер: юниорский ЧМ-2020 по хоккею отменён
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

Юниорский чемпионат мира по хоккею 2020 года отменён из-за угрозы распространения коронавируса, об этом сообщил обозреватель канадской телекомпании TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

МЧМ-2020 по хоккею должен был пройти в Анн-Арборе (США) с 16 по 26 апреля.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) из-за угрозы распространения коронавируса уже отменила женский чемпионат мира в Канаде. Решение было принято на телеконференции 7 марта. Отмена чемпионата предложена правительством штата Новая Шотландия и была поддержана Канадской хоккейной ассоциацией. Женский чемпионат мира 2020 года должен был состояться в Галифаксе и Труро и стартовать 31 марта. Также ИИХФ отменила ещё несколько турниров в низших дивизионах.

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