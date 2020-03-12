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Радулов: я здоров, никакого вируса у меня нет и не было

Радулов: я здоров, никакого вируса у меня нет и не было
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал о своей болезни, подчеркнув, что его недомогание никак не связано с эпидемией коронавируса.

«Я здоров, никакого вируса у меня нет и не было. Всем хорошего дня. Мойте руки», — написал Радулов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

В текущем сезоне Радулов заработал 34 (15+19) балла в 67 матчах при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 16 минут 44 секунды за матч.

Сегодня, 12 марта, Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления. «Даллас Старз» предстояло провести встречу с «Флорида Пантерз» этой ночью.

НХЛ приостановила сезон-2019/2020 из-за коронавируса
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