Клубы НХЛ продолжат выплачивать зарплаты игрокам во время паузы в чемпионате

Клубы Национальной хоккейной лиги не будут отказываться от контрактных обязательств и продолжат выплачивать зарплаты игрокам во время паузы в чемпионате, связанной с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил журналист Colorado Hockey Now Адриан Дэйтер.
«В отличие от нескольких последних вынужденных пауз в НХЛ, когда владельцы не должны были платить игрокам, теперь они делают. Если плей-офф не будет сыгран, клубы понесут колоссальные финансовые потери», — написал Дэйтер на своей странице в «Твиттере».
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления сегодня, 12 марта.
Позже Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги.
- 12 марта 2020
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