Клубы НХЛ продолжат выплачивать зарплаты игрокам во время паузы в чемпионате

Клубы Национальной хоккейной лиги не будут отказываться от контрактных обязательств и продолжат выплачивать зарплаты игрокам во время паузы в чемпионате, связанной с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил журналист Colorado Hockey Now Адриан Дэйтер.



«В отличие от нескольких последних вынужденных пауз в НХЛ, когда владельцы не должны были платить игрокам, теперь они делают. Если плей-офф не будет сыгран, клубы понесут колоссальные финансовые потери», — написал Дэйтер на своей странице в «Твиттере».

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления сегодня, 12 марта.

Позже Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги.

НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона