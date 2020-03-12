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Клубы НХЛ продолжат выплачивать зарплаты игрокам во время паузы в чемпионате

Клубы НХЛ продолжат выплачивать зарплаты игрокам во время паузы в чемпионате
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги не будут отказываться от контрактных обязательств и продолжат выплачивать зарплаты игрокам во время паузы в чемпионате, связанной с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил журналист Colorado Hockey Now Адриан Дэйтер.

«В отличие от нескольких последних вынужденных пауз в НХЛ, когда владельцы не должны были платить игрокам, теперь они делают. Если плей-офф не будет сыгран, клубы понесут колоссальные финансовые потери», — написал Дэйтер на своей странице в «Твиттере».

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления сегодня, 12 марта.

Позже Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги.

НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона
НХЛ приостановила сезон-2019/2020 из-за коронавируса
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