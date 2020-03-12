Серавалли: если никто не заболеет, есть шанс возобновить сезон НХЛ через две-три недели

Эксперт канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал решение НХЛ приостановить игры регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса, а также сообщил, когда, по его мнению, сезон может возобновиться.
«Все сейчас думают о том, каким может быть самый худший сценарий, будет ли определён победитель Кубка Стэнли, как поздно закончится сезон НХЛ. Очень важно, какие рекомендации выдала НХЛ: запрет тренировок, собраний. Практически это самоизоляция. Если НХЛ хочет вернуться как можно скорее, им придётся пойти на самокарантин. Если никто не заболеет, есть шанс возобновить сезон через две-три недели.Цель — чтобы никто не заболел. Тогда плей-офф может начаться с опозданием всего на 10 дней. Тогда можно втиснуть его в нынешний календарь, ведь драфт должен пройти только в конце июня. Могут играть серии до трёх побед, или играть больше матчей «бэк-ту-бэк». Но это пока только спекуляции, вариантов много.
Если не получится уложиться в календарь, то контракты игроков заканчиваются 30 июня, а 1 июля в НХЛ начинается новый фискальный год, так что на многие вопросы нужны ответы», — сказал Серавалли в эфире TSN.
- 12 марта 2020
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