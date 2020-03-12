«Динамо» в овертайме победило «Спартак» в шестом матче и выиграло серию — 4-2

В шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Встреча закончилась победой гостей — 3:2 ОТ. Бело-голубые выиграли серию — 4-2.
Гости открыли счёт на 7-й минуте — отличился Владимир Брюквин, ассистировали ему Дмитрий Огурцов и Андрей Миронов. В середине второго периода «Спартак» сравнял счёт — шайбу после передач Дамира Мусина и Александра Хохлачёва забросил Робин Ганзл. В концовке второй двадцатиминутки красно-белые вышли вперёд — гол на счету Хохлачёва, баллы за результативные передачи в этом эпизоде получили Дмитрий Вишневский и Иван Вишневский. На 47-й минуте «Динамо» восстановило равенство в счёте — большинство реализовал Андре Петерссон, ассистировал ему Андрей Миронов. Встреча перешла в овертайм, где удачливее было «Динамо», победный бросок на счету Дмитрия Яшкина.
Напомним, первые две игры остались за бело-голубыми — 5:1 и 4:3. В третьем и четвёртом матчах серии победил «Спартак». Сначала красно-белые победили со счётом 5:4 в овертайме, уступая в ходе матча — 0:3, а затем выиграли — 3:2. В пятой встрече превосходство было на стороне бело-голубых — 4:1.
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