КХЛ разъяснила решение по поводу победной шайбы «Динамо» в шестом матче со «Спартаком»

Департамент судейства КХЛ опубликовал разъяснения по поводу победной шайбы московского «Динамо» в овертайме шестого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком» (3:2 ОТ).
«На 64-й минуте после взятия ворот, произведенного игроком команды «Динамо» Дмитрием Яшкиным (№ 23), специалист КХЛ инициировал видеопросмотр на положение вне игры перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: положения вне игры не было — хороший гол», — говорится на официальном сайте КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, два первых матча остались за бело-голубыми — 5:1 и 4:3. В третьем и четвёртом матчах серии выиграл «Спартак». Красно-белые победили со счётом 5:4 в овертайме, уступая в ходе матча — 0:3, а затем выиграли — 3:2. В пятой встрече превосходство было на стороне бело-голубых — 4:1.
- 12 марта 2020
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