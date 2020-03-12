Шипачёв: Знарок сказал, что я молодец, хорошая серия была

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал победу команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ, 4-2 в серии), а также рассказал, какие слова адресовал ему тренер красно-белых Олег Знарок.
«Очень рад, что победили и прошли в следующий раунд. Никого не качали в раздевалке. Кого качать-то? Васильича (главный тренер команды Владимир Крикунов. – «Прим. «Чемпионата») ещё рано. Просто рады, что сегодня выиграли и нам дали два выходных.
Тяжеловато привыкнуть, что нет болельщиков. Наша задача — играть и стараться. По телевизору нас всё равно смотрят много людей. Всё равно старались вытаскивать эмоции, это очень важно в таких матчах. Знарок сказал, что я молодец, хорошая серия была», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 марта 2020
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