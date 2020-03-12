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Знарок: жаль, что «Динамо» играло три раза со зрителями, а мы сегодня — без

Знарок: жаль, что «Динамо» играло три раза со зрителями, а мы сегодня — без
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения в серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо» поблагодарил команду за проведённый сезон, а также посетовал, что шестой матч красно-белым пришлось играть без зрителей.

«Благодарю команду за хороший сезон. Бились, неплохо играли. Удаления, конечно, ненужные во втором периоде. Благодарен болельщикам за весь сезон. Жаль, сегодня играли без них.

Матч без зрителей? Это не хоккей, по большому счёту. Ни эмоций, ничего. Жаль, что «Динамо» играло три раза со зрителями, а мы сегодня играли без зрителей», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, два первых матча остались за бело-голубыми — 5:1 и 4:3. В третьем и четвёртом матчах серии победил «Спартак». Сначала красно-белые победили со счётом 5:4 в овертайме, уступая в ходе матча — 0:3, а затем выиграли — 3:2. В пятой встрече превосходство было на стороне бело-голубых — 4:1.

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