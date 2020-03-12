Знарок: пробовали сыграть против Шипачёва пожёстче, но иди поймай сначала

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2-3 ОТ, 2-4 — в серии).



«Удаление Малыхина – несчастный случай? Наверное, несчастный случай. Он там клюшку переносил. У меня контракт «1+1», что по поводу следующего сезона? Я про это не думаю. Мы за очень маленький срок хорошую команду создали. Бойцы! Если бы ещё не мешали нам играть, то вообще было бы здорово.



Почему не сыграли пожёстче против звена Шипачёва? Мы пробовали играть пожёстче, когда счёт позволял в первой игре. Там же тоже, иди поймай сначала. Хорошее звено. Наверное, лучшее в лиге. «Пять на пять» мы не плохо с ними сыграли. Да и большинство по всей серии мы неплохо сыграли», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.