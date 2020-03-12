Крикунов: «Динамо» и не хотело выходить на «Спартак», но так получилось

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком» (3:2 ОТ, 4-2 в серии).



«Доводилось ли мне играть без болельщиков? Был какой-то момент. Я помню, мы играли, но никак не могу вспомнить, мне уже задавали этот вопрос. Это было давно, вы были маленькие, под стол пешком ходили. Имеет ли смысл играть без зрителей? Это ненормально.

Тактика, наверное, была такая, чтобы сыграть внимательнее в обороне. Иногда игроки перестраховываются, раньше времени уходят, отдают сопернику территорию. Они разгоняются, идут в атаку. Поэтому, наверное, и отступали. Мы стараемся играть поближе, отобрать шайбу и контратаковать. Может, где-то подустали, серия длинная. Сыграть шесть матчей через день не так просто.



Стала ли форма Ерёменко сюрпризом? У него есть тренер, это не только он сам себя подвёл. Когда один вратарь не может играть – приходится играть второму. У Бочарова нормально всё. Будет играть.



Теперь «Динамо» играть с ЦСКА, не жалею ли, что не получилось выйти на СКА? Мы так и хотели. Мы не хотели выходить на «Спартак». Я говорил, что нам нежелательно устраивать московское дерби. Но так получилось», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.