Ряды полиции, фанаты «Динамо» на закрытом матче, грусть чирлидерши. Фото вылета «Спартака»

12 марта в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ «Динамо» одержало победу над «Спартаком» со счётом 3:2 ОТ. Бело-голубые выиграли серию — 4-2.

Встреча прошла без зрителей из-за мер против распространения коронавируса.

Гости открыли счёт на 7-й минуте — отличился Владимир Брюквин, ассистировали ему Дмитрий Огурцов и Андрей Миронов. В середине второго периода «Спартак» сравнял счёт — шайбу после передач Дамира Мусина и Александра Хохлачёва забросил Робин Ганзл. В концовке второй двадцатиминутки красно-белые вышли вперёд — гол на счету Хохлачёва, баллы за результативные передачи в этом эпизоде получили Дмитрий Вишневский и Иван Вишневский. На 47-й минуте «Динамо» восстановило равенство в счёте — большинство реализовал Андре Петерссон, ассистировал ему Андрей Миронов. Встреча перешла в овертайм, где удачливее было «Динамо», победный бросок на счету Дмитрия Яшкина.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Дмитрия Голубовича.