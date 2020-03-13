Ряды полиции, фанаты «Динамо» на закрытом матче, грусть чирлидерши. Фото вылета «Спартака»

12 марта в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ «Динамо» одержало победу над «Спартаком» со счётом 3:2 ОТ. Бело-голубые выиграли серию — 4-2.
Встреча прошла без зрителей из-за мер против распространения коронавируса.
Гости открыли счёт на 7-й минуте — отличился Владимир Брюквин, ассистировали ему Дмитрий Огурцов и Андрей Миронов. В середине второго периода «Спартак» сравнял счёт — шайбу после передач Дамира Мусина и Александра Хохлачёва забросил Робин Ганзл. В концовке второй двадцатиминутки красно-белые вышли вперёд — гол на счету Хохлачёва, баллы за результативные передачи в этом эпизоде получили Дмитрий Вишневский и Иван Вишневский. На 47-й минуте «Динамо» восстановило равенство в счёте — большинство реализовал Андре Петерссон, ассистировал ему Андрей Миронов. Встреча перешла в овертайм, где удачливее было «Динамо», победный бросок на счету Дмитрия Яшкина.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Дмитрия Голубовича.
- 13 марта 2020
-
10:25
-
10:09
-
09:55
-
09:36
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:00
-
07:49
-
05:23
- 12 марта 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:41
-
23:34
-
23:26
-
23:17
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:56
-
22:46
-
22:19
-
22:12
-
21:57
-
21:57
-
21:11
-
21:02
-
20:48
-
20:33
-
20:29
-
20:06
-
19:48
-
19:38
-
19:32