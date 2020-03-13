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Никонцев: установки бежать и бить звено Шипачёва в голову, ломать, конечно, не было

Никонцев: установки бежать и бить звено Шипачёва в голову, ломать, конечно, не было
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Спартака» Анатолий Никонцев прокомментировал поражение в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ, 2-4).

«Конечно, есть разочарование. Чего не хватило? Может быть, где-то дисциплины, концентрации, свежести. Сейчас разберёмся, пока более подробно сказать трудно. Конечно, болельщиков не хватало, но так уж сложилось, надо играть в любых условиях. Сложился отличный коллектив. Все ребята сплотились, были одной семьёй. Бились, старались, но повторюсь, всё решают нюансы, мелочи. Их нам и не хватило.

Почему не остановили звено Шипачёва, которое сделало результат? Если сделали, значит, действительно не получилось. Нет, установки бежать и бить их в голову, ломать, конечно, не было», — цитирует Никонцева пресс-служба КХЛ.

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