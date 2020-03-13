Анисин — об уходе из «Динамо»: видео появилось в интернете — значит было кому-то нужно

Форвард «Хумо» Михаил Анисин вспомнил об уходе из московского «Динамо» в феврале 2018 года. Тогда в интернете появилось видео, на котором Анисин поёт песню «Трава у дома» в одном из питейных заведений. Через некоторое время контракт с Михаилом был расторгнут.

«Слушайте, любое видео можно трактовать так, как кому-то выгодно. Что касается записи, из-за которой случился мой последний уход из «Динамо», то я разъясню, чтобы стало понятно. Это видео появилось в интернете — значит оно было кому-то нужно. Хотя сняли всё ещё задолго до того, как я играл в «Динамо». Лет пять назад. Оно было записано в летний период, на дне рождения одного моего друга. Это было ещё то ли перед приходом в «Сочи», то ли в мой первый сезон там. Летом или в конце мая. И к «Динамо» тот эпизод вообще не имеет никакого отношения. Как я мог петь песни в Праге зимой, когда по видео понятно, что я в футболке? А на дворе февраль. И вокруг одни русские люди. Кто в Праге будет слушать песню «И снится нам не рокот космодрома»? Дальше мне бы не хотелось продолжать эту тему.

Знал, конечно, что меня снимают. А что, я теперь должен всем рассказывать и доказывать? Если беру в руки микрофон, значит, обязательно нахожусь в состоянии алкогольного опьянения? Это бред. Я понимаю, что к моей персоне повышенное внимание. Есть много доброжелателей, которые будут так реагировать.

В «Динамо» тогдашний генеральный директор Сергей Алексеевич Фёдоров, царствие ему небесное, мельком сказал, что я чуть ли не каждый день нарушаю режим. Хотя всю вторую половину того сезона у меня была травма», — приводят слова Анисина «Известия».