Умарк лидирует в зачёте бомбардиров плей-офф, Петерссон и Хартикайнен — в гонке снайперов

Вчера, 12 марта, в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Встреча закончилась победой гостей — 3:2 ОТ. Бело-голубые выиграли серию — 4-2. Эта серия завершила программу первого раунда Кубка Гагарина.

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк с 12 (1+11) очками в шести матчах лидирует в гонке бомбардиров. Второе место занимает капитан бело-голубых Вадим Шипачёв — 8 (4+4) баллов в шести матчах. Тройку лучших замыкает нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен, забросивший три шайбы и сделавший четыре результативные передачи в шести встречах. Столько же очков в активе форвард «Авангарда» Сергея Шумакова, который выступление в плей-офф уже завершил.

В снайперской гонке двоевластие. Форвард «Салавата» Теэму Хартикайнен и нападающий «Динамо» Андре Петерссон забросили по пять шайб, проведя по шесть матчей.

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