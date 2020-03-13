«Даллас» ждёт тест-набор на коронавирус, чтобы проверить Радулова

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл сообщил, что клуб ждёт тест-набор на коронавирус, чтобы проверить российского форварда Александра Радулова.
В текущем сезоне Радулов набрал 34 (15+19) балла в 67 матчах при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 16 минут 44 секунды за матч. При этом последний раз российский форвард принимал участие в матче 6 марта, после чего пропустил несколько встреч «Старз».
«Сейчас мы проверим Александра и будем двигаться дальше, но с ним уже всё в порядке. Он пришёл в норму. Что бы там у него ни было, справился он без последствий. Это был коронавирус? Вот именно это мы и хотим понять, но для этого нужен тест-набор, которой мы ждём», — цитирует Нилла Dallas News.
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