Билялетдинов: можно сказать, что я уже и закончил. Меня сейчас всё устраивает

Известный российский тренер Зинэтула Билялетдинов рассказал, как провёл год вне хоккея, и признался, что пока не думает о возвращении к работе.

«Я больше времени уделял семье. У меня всегда был короткий отпуск, и раньше такой возможности не было. Всё проходило очень быстро и незаметно. А сейчас есть шанс побольше побыть дома. И мне хочется больше находиться с семьёй, наблюдать за внуком и с внучкой побыть.

Возобновление карьеры? Честно говоря, сейчас об этом не думаю, я сейчас чувствую себя очень хорошо. Можно сказать, что я уже и закончил. Не хочу говорить, что уже закончил, но сейчас мне комфортно. Пока я окончательно не определюсь, таких заявлений делать не буду, но меня вполне всё устраивает сейчас", — цитирует Билялетдинова ТАСС.