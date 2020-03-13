У сотрудника арены «Сан-Хосе», работавшего на матче с «Торонто», обнаружен коронавирус
Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте сообщил, что у сотрудника домашней арены клуба обнаружен коронавирус.
Сообщается, что он работал на неполной ставке. Сейчас этот сотрудник находится на карантине и получает медицинскую помощь. Отмечается, что последний раз он работал на матче регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Торонто Мэйпл Лифс», который состоялся 4 марта 2020 года. В клубе отметили, что сотрудник арены, чьё имя не раскрывается, выздоравливает и уже чувствует себя лучше.
Именно «Шаркс» стали первым клубом в НХЛ, получившим запрет от властей штата на проведение матчей со зрителями. В Санта-Кларе в минувшие выходные была зафиксирована первая смерть из-за заражения коронавирусом.
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