У сотрудника арены «Сан-Хосе», работавшего на матче с «Торонто», обнаружен коронавирус

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте сообщил, что у сотрудника домашней арены клуба обнаружен коронавирус.

Сообщается, что он работал на неполной ставке. Сейчас этот сотрудник находится на карантине и получает медицинскую помощь. Отмечается, что последний раз он работал на матче регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Торонто Мэйпл Лифс», который состоялся 4 марта 2020 года. В клубе отметили, что сотрудник арены, чьё имя не раскрывается, выздоравливает и уже чувствует себя лучше.

Именно «Шаркс» стали первым клубом в НХЛ, получившим запрет от властей штата на проведение матчей со зрителями. В Санта-Кларе в минувшие выходные была зафиксирована первая смерть из-за заражения коронавирусом.