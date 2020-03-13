Макдэвид: поддерживаю решение НХЛ и профсоюза приостановить сезон ради безопасности команд

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги приостановить сезон из-за коронавируса.
«Здоровье и безопасность людей – главный приоритет в такое время. Мы поддерживаем решение НХЛ и профсоюза приостановить сезон ради безопасности команд и их болельщиков. Мы с нетерпением ждём того момента, когда сможем вернуться к игре, которую любим, перед полными аренами», – цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.
Ранее стало известно, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки команд после матчей. Позже в Национальной хоккейной лиге рекомендовали клубам отменить тренировки, а сезоны в НБА и MLS уже официально приостановлены. Кроме того, стартовый этап сезона североамериканской гоночной серии IndyCar точно пройдёт без зрителей.
В текущем сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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