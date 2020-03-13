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Матчи КХЛ без зрителей — это...?

Матчи КХЛ без зрителей — это...?
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 12 марта, в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Встреча закончилась победой гостей — 3:2 ОТ. Бело-голубые выиграли серию — 4-2. Этот матч стал первым в истории КХЛ, который прошёл без зрителей.

В аналогичных условиях уже точно пройдут матчи «зелёного дерби» в Казани, оставшиеся домашние матчи «Йокерита» в плей-офф, а также домашние встречи «Барыса» в серии с «Сибирью». «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Матчи КХЛ без зрителей — это...?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Также ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ. На данный момент ситуация не затронула только домашние матчи «Сибири» и СКА.

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«Спартак» уступил «Динамо» и вылетел из плей-офф, а главного тренера красно-белых спросили о его будущем в клубе.
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