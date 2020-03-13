Курносов: «Салават» продал 95% билетов на третий матч. Не знаю, к сожалению или к счастью

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию о возможном переносе матчей серии плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

«Мы внимательно следим за развитием ситуации. На связи с КХЛ, правительством республики и хоккейным клубом «Ак Барс». На данный момент, как я понимаю, речь о переносе игры не стоит.

На первую домашнюю игру (третий матч серии. — Прим. «Чемпионата») мы уже продали 95 процентов билетов. Не знаю, к сожалению или к счастью. Продажу билетов на четвёртый матч серии мы пока приостановили. Просто для того, чтобы следить за ситуацией. Если будут специальные рекомендации от правительства республики, КХЛ или кого-то другого о том, что матчи проводить со зрителями нельзя, мы подчинимся, никуда не денемся. Но на данный момент таких рекомендаций нет», — цитирует Курносова «Горобзор.ру».