В «Ак Барсе» подтвердили проведение «зелёного дерби» в Казани без зрителей

Пресс-служба «Ак Барса» подтвердила «Чемпионату», что матчи второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей. Такое решение принято республиканским штабом по борьбе с распространением коронавируса по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Ак Барс» начнёт «зелёное дерби» с уфимским клубом на домашнем льду. Матчи запланированы на 18 и 20 марта. Также Казань может принять пятый и седьмой матчи серии, если до них дойдёт дело.



Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Республике Татарстан планируют перенести все спортивные и культурные мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время.



В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 переиграл магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» (4-2). Новосибирская «Сибирь» прошла екатеринбургский «Автомобилист» (4-1).