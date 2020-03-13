Кадейкин, Азеведу и Кормье в топ-5 лучших игроков на вбрасываниях в первом раунде плей-офф

Вчера, 12 марта, в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Встреча закончилась победой гостей — 3:2 ОТ. Бело-голубые выиграли серию — 4-2. Эта серия завершила программу первого раунда Кубка Гагарина.

По итогам первого раунда плей-офф форвард «Автомобилиста» Джефф Плэтт стал лучшим игроком на вбрасываниях, однако нападающий уральского клуба лишь 31 раз вставал на «точку». Среди хоккеистов, которые принимали участие в вбрасываниях более 40 раз, лучшим стал нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

Джефф Плэтт («Автомобилист») – 77,4 % (24 из 31)

Александр Кадейкин («Салават Юлаев») – 75,0 % (72 из 96)

Эрик О`Делл («Металлург») – 70,7 % (29 из 41)

Джастин Азеведу («Ак Барс») – 68,2 % (30 из 44)

Патрис Кормье («Ак Барс») – 66,7 % (28 из 42)