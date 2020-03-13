И. Воробьёв – о вылете «Металлурга»: судьба серии с «Барысом» решилась в третьем матче

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в первом раунде плей-офф КХЛ с «Барысом» (1-4).

«Считаю, что судьба серии с «Барысом» решилась в третьем матче. Мы повели 1:0, затем имели несколько хороших голевых моментов, но схлопотали удаление за сломанную клюшку Тимкина в зоне атаки, которой он продолжил играть. Соперник сравнял счёт, а в первой смене овертайма забил нам курьёзный гол.

Сражаться дальше было тяжело, а заканчивать серию нам пришлось с двумя легионерами в составе (нападающими О'Деллом и Нестрашилом. – Прим. «Чемпионата»). Защитник Матушкин вынужденно играл в центре нападения со сломанным ребром. Подвели к основному составу двух ребят из Высшей лиги – Авраменко и Коробкина.

В регулярном чемпионате, если убрать чёрный сентябрь, когда «Металлург» находился на последнем месте на Востоке и не был готов физически, то мы могли оказаться минимум на две-три позиции выше в турнирной таблице», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.