Кожевников: чемпионат мира нужно проводить в этом году, было бы логично изменить структуру

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что чемпионат мира нужно проводить, но в связи с коронавирусом должна быть изменена его структура.

«Ситуация непростая. Самое главное непонятно, сколько ещё по времени этот вирус будет распространяться. До начала чемпионата мира меньше двух месяцев, проводить его в этом году нужно. Можно чуть-чуть сдвинуть по срокам. Ещё думаю, что логичнее было бы изменить структуру. Ну не нужно такое количество команд в главном дивизионе!

Для бизнеса, наверное, это хорошо, а для хоккея смешно, когда команда проигрывает с разницей в 8-10 шайб. Это же всё-таки чемпионат мира! Я бы сократил количество команд до восьми. Тогда не будет проходных игр, которые встречаются на групповом этапе. Интерес к турниру значительно повысится", — сказал Кожевников «Чемпионату».