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Билялетдинов: «Ак Барс» – фаворит серии с «Салаватом», преимущество будет у него

Билялетдинов: «Ак Барс» – фаворит серии с «Салаватом», преимущество будет у него
Хоккей / КХЛ 0

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Ак Барс» – молодцы. Мне очень нравится, как команда ровно и стабильно играет на протяжении всего сезона. «Салават Юлаев» тоже очень сильный соперник, который хорошо готов к плей-офф. «Ак Барсу» нельзя ни в коем случае расслабляться. Но я думаю, всё-таки они фавориты серии и преимущество у них будет», – цитирует Билялетдинова ТАСС.

В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 переиграл магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» (4-2). Новосибирская «Сибирь» прошла екатеринбургский «Автомобилист» (4-1).

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